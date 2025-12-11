Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Домашняя колбаса к празднику или на перекус — готовлю из индейки: даже мясорубка не нужна

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы никогда не готовили колбасу дома, этот рецепт — отличный старт. Процесс увлекательный, а результат превосходит все ожидания по вкусу и качеству.

Для колбасы мне понадобится: филе бедра индейки (250 г), филе грудки индейки (250 г), соль (6 г), копченая паприка (0,5 ч. л.), сухой чеснок (0,5 ч. л.), коллагеновая оболочка, вода (50 г).

Мясо индейки промываю, обсушиваю и нарезаю небольшими кубиками. Смешиваю с солью, копченой паприкой и сушеным чесноком. Добавляю холодную воду — она поможет сохранить сочность. Тщательно вымешиваю фарш и убираю в холодильник на 1-2 часа для созревания. Коллагеновую оболочку замачиваю в теплой воде на 5 минут согласно инструкции. Наполняю оболочку фаршем, стараясь избегать воздушных пузырей. Формую колбаски, перекручивая оболочку через каждые 12-15 см. Выкладываю колбаски на решетку духовки, подставив противень для стекания сока. Выпекаю в два этапа: сначала 2 часа при 80 °C, затем увеличиваю температуру до 130 °C и готовлю еще 30 минут до золотистого цвета. Даю колбасе полностью остыть перед нарезкой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
