Две бюджетные, но очень красивые закуски к Новому году: брускетта с помидорами и канапе с колбасой. Эти закуски — настоящее волшебство для вашего стола. Простые, быстрые и очень эффектные, они доказывают, что создать праздничное настроение можно из самых доступных продуктов. Идеальный способ удивить гостей!

Для приготовления вам понадобится: багет, 2 помидора, 1 ч. л. сушеного базилика, растительное масло, чеснок, бальзамический крем-соус, зерновой хлеб, листовой салат, огурец, творожный сыр, сальчичон, оливки и шпажки.

Как приготовить: сначала приготовим чесночный багет для брускетты. Смешайте растительное масло с двумя раздавленными зубчиками чеснока. Смажьте этой ароматной смесью нарезанный багет и отправьте в разогретую до 200 °С духовку на 5 минут до хруста. Теперь сделаем томатную брускетту: помидоры ошпарьте кипятком на минуту, снимите кожицу, нарежьте мелкими кубиками. Смешайте их с базиликом, солью, перцем и каплей масла. Выложите на остывшие гренки и сбрызните бальзамическим крем-соусом.

Для канапе зерновой хлеб нарежьте на небольшие квадратики и смажьте творожным сыром. На каждый кусочек положите листик салата, тонкий ломтик огурца и наколите на шпажку, чередуя кусочек сальчичона и оливку. Праздничный стол готов к встрече гостей!

