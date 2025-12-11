Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если вы ищете вкусную постную закуску или просто хотите разнообразить рацион, этот паштет станет приятным открытием. По текстуре он не уступает мясному, но готовится из простых растительных продуктов.

Для паштета мне понадобится: консервированная красная фасоль (1 банка), плавленый сыр (1 шт.), вареные яйца (2 шт.), чеснок (2 зубчика), майонез или сметана (2 ст. л.), соль, перец.

Фасоль откидываю на дуршлаг и тщательно промываю холодной водой — это уберет лишний рассол и крахмал. Плавленый сыр нарезаю кубиками для удобства. В чашу блендера выкладываю фасоль, сыр, очищенные вареные яйца, измельченный чеснок. Добавляю майонез или сметану — сметана сделает паштет более нежным, майонез — пикантным. Взбиваю до однородной кремообразной массы. Пробую и добавляю соль и перец по вкусу — помните, что сыр уже соленый. Если паштет кажется слишком густым, можно добавить еще ложку сметаны или немного оливкового масла. Перекладываю в контейнер и даю настояться в холодильнике 30–40 минут — так вкусы лучше соединятся. Подаю с тостами, крекерами или свежими овощами.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
