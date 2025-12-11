Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:45

Ароматный домашний фыдджин — самое то для зимнего вечера: готовлю осетинский пирог с рубленым мясом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если хотите удивить гостей не просто выпечкой, а блюдом с душой и традициями, этот пирог станет идеальным решением. Он несет в себе тепло и щедрость кавказской кухни.

Для пирога мне понадобится: мука (500 г), кефир (250 мл), сода (0,5 ч. л.), соль (1 ч. л.). Для начинки: говядина (500 г), лук (2 шт.), чеснок (3 зубчика), соль, перец, специи, бульон (50 мл).

В глубокой миске смешиваю кефир комнатной температуры с содой и солью. Постепенно добавляю просеянную муку и замешиваю эластичное тесто. Оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Накрываю полотенцем и оставляю на 30 минут. Для начинки мясо рублю острым ножом на мелкие кусочки (не прокручиваю в мясорубке!). Лук и чеснок измельчаю, смешиваю с мясом, добавляю соль, перец и любимые специи. Разделяю тесто на две части — одна чуть больше другой. Большую часть раскатываю в круглую лепешку. Выкладываю начинку, оставляя по краям 2-3 см. Вторую лепешку раскатываю чуть меньше и накрываю начинку. Края хорошо защипываю. В центре пирога делаю небольшое отверстие диаметром 2-3 см. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30 минут. Затем аккуратно вливаю в отверстие горячий бульон и выпекаю еще 10 минут до румяной корочки. Подаю горячим, разрезая на треугольные сегменты.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Круче чем в кондитерской: вишневый пирог на песочном тесте из сливочного масла
Общество
Круче чем в кондитерской: вишневый пирог на песочном тесте из сливочного масла
Горсть ягод и пара яиц! Жарю голландские поффертьес. Пушистые мини-оладьи с нежной серединкой
Общество
Горсть ягод и пара яиц! Жарю голландские поффертьес. Пушистые мини-оладьи с нежной серединкой
Четыре кухонных отхода, которые категорически нельзя выливать в раковину: простой список, благодаря которому трубы прослужат дольше и без по
Общество
Четыре кухонных отхода, которые категорически нельзя выливать в раковину: простой список, благодаря которому трубы прослужат дольше и без по
Готовлю вместо хлеба постоянно: нежные лепешки, которые не черствеют несколько дней
Общество
Готовлю вместо хлеба постоянно: нежные лепешки, которые не черствеют несколько дней
Ради этого десерта дома всегда храню слоеное тесто — быстрый тарт Татен с нектарином
Общество
Ради этого десерта дома всегда храню слоеное тесто — быстрый тарт Татен с нектарином
еда
пироги
рецепты
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии
Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России
Самолет Пашиняна приземлился в Москве
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Митинг против действий Пашиняна прошел у здания посольства Армении
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.