11 декабря 2025 в 15:33

Правительство одной из стран Юго-Восточной Европы ушло в отставку

Правительство Болгарии ушло в отставку

Росен Желязков Росен Желязков Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Правительство Болгарии ушло в отставку, сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА). Премьер страны Росен Желязков объявил об этом решении на экстренном заседании в парламенте, связанном с протестами. Недовольство жителей республики вызвано законопроектом о бюджете, который, по мнению критиков, ухудшает ситуацию с неравенством и не учитывает интересы частного сектора.

Кабинет министров Росена Желязкова объявил о своей отставке в четверг, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что министры обороны и цифровой трансформации Украины Денис Шмыгаль и Михаил Федоров рассматриваются на должность нового главы офиса президента страны Владимира Зеленского. Как заявил сам Зеленский, главной проблемой является отсутствие кандидатов на замену министров на их текущих должностях.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака НАБУ и САП станут единственной реальной властью в стране. По его словам, в настоящее время наблюдается агония всей украинской государственности.

