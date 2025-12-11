Правительство одной из стран Юго-Восточной Европы ушло в отставку

Правительство Болгарии ушло в отставку, сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА). Премьер страны Росен Желязков объявил об этом решении на экстренном заседании в парламенте, связанном с протестами. Недовольство жителей республики вызвано законопроектом о бюджете, который, по мнению критиков, ухудшает ситуацию с неравенством и не учитывает интересы частного сектора.

Кабинет министров Росена Желязкова объявил о своей отставке в четверг, — говорится в сообщении.

