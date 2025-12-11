Ради этого десерта дома всегда храню слоеное тесто — быстрый тарт Татен с нектарином

Кажется, что такой изысканный десерт требует мастерства, но этот рецепт развеет все сомнения. Всего 4 ингредиента и 30 минут — и вы становитесь автором кулинарного шедевра.

Для тарта мне понадобится: нектарины (3-4 шт.), слоеное бездрожжевое тесто (500 г), сахар (3 ст. л.), сливочное масло (30 г).

Разогреваю духовку до 200 °C. Нектарины мою, разрезаю пополам и удаляю косточки. Форму для запекания (обязательно с бортиками) смазываю сливочным маслом. Дно формы равномерно посыпаю сахаром. Плотно выкладываю половинки нектаринов срезом вверх — они должны полностью покрыть дно. Сверху распределяю оставшееся масло тонкими ломтиками. Слоеное тесто раскатываю по размеру формы. Накрываю тестом нектарины, аккуратно заправляя края внутрь формы. Делаю несколько проколов вилкой по всей поверхности — это позволит пару выходить во время выпекания. Выпекаю 25–30 минут до золотистого цвета теста. Самый важный момент: сразу же после духовки переворачиваю пирог на сервировочное блюдо. Делаю это быстро и уверенно, пока карамель не загустела. Подаю теплым.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.