США создадут на границе «Зону национальной обороны» На границе США и Мексики появится «Зона национальной обороны»

На границе США и Мексики появится «Зона национальной обороны», сообщила пресс-служба МВД Соединенных Штатов. Для этого американское ведомство передаст военно-морским силам участок земли в Калифорнии. По информации МВД, через эту территорию проходят большие потоки лиц, что может создавать риски для безопасности страны.

МВД [США] передаст юрисдикцию над примерно 760 акрами (около 307 гектаров. — NEWS.ru) земли в округах Сан-Диего и Империал в штате Калифорния министерству ВМС на трехлетний срок, — говорится в сообщении.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что США могут потерять юг страны из-за нерешенных миграционных проблем. Он отметил, что это связано с текущими демографическими трендами и особенностями расселения выходцев из Мексики.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что начало военной операции США против Мексики может иметь тяжелые последствия для экономики двух стран. Он добавил, что ключевой проблемой является размещение американских предприятий в северных мексиканских регионах.