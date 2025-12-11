Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:34

США создадут на границе «Зону национальной обороны»

На границе США и Мексики появится «Зона национальной обороны»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На границе США и Мексики появится «Зона национальной обороны», сообщила пресс-служба МВД Соединенных Штатов. Для этого американское ведомство передаст военно-морским силам участок земли в Калифорнии. По информации МВД, через эту территорию проходят большие потоки лиц, что может создавать риски для безопасности страны.

МВД [США] передаст юрисдикцию над примерно 760 акрами (около 307 гектаров. — NEWS.ru) земли в округах Сан-Диего и Империал в штате Калифорния министерству ВМС на трехлетний срок, — говорится в сообщении.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что США могут потерять юг страны из-за нерешенных миграционных проблем. Он отметил, что это связано с текущими демографическими трендами и особенностями расселения выходцев из Мексики.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что начало военной операции США против Мексики может иметь тяжелые последствия для экономики двух стран. Он добавил, что ключевой проблемой является размещение американских предприятий в северных мексиканских регионах.

США
Мексика
границы
МВД
территории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян призвали воздержаться от поездок в европейскую страну
«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии
Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России
Самолет Пашиняна приземлился в Москве на фоне протестов у посольства
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.