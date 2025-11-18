Раскрыто, чем обернется для США военная операция против Мексики

Начало военной операции США против Мексики может иметь тяжелые последствия для экономики двух стран, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он добавил, что ключевой проблемой является размещение американских предприятий в северных мексиканских регионах. По словам политолога, причиной конфликта может стать наличие влиятельных наркокартелей на границе с Соединенными Штатами.

США могут атаковать северные мексиканские штаты, где господствуют наркокартели. Однако эти территории экономически тесно взаимосвязаны с Соединенными Штатами, там располагается огромное количество производств американских корпораций. И если будет сценарий большого противостояния, то это экономически ударит и по США, и по Мексике. Не говоря уже о том, что в американском приграничье образуется такая серая зона, где будут постоянно идти боевые действия, потому что вряд ли удастся быстро победить эти картели, — пояснил Дудаков.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что США могут начать боевые действия против Мексики из-за проблем с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Однако, по его словам, глава Белого дома Дональд Трамп на данный момент опасается последствий вооруженного вмешательства.