Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:38

Раскрыто, чем обернется для США военная операция против Мексики

Политолог Дудаков: военная операция против Мексики ударит по экономике США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Начало военной операции США против Мексики может иметь тяжелые последствия для экономики двух стран, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он добавил, что ключевой проблемой является размещение американских предприятий в северных мексиканских регионах. По словам политолога, причиной конфликта может стать наличие влиятельных наркокартелей на границе с Соединенными Штатами.

США могут атаковать северные мексиканские штаты, где господствуют наркокартели. Однако эти территории экономически тесно взаимосвязаны с Соединенными Штатами, там располагается огромное количество производств американских корпораций. И если будет сценарий большого противостояния, то это экономически ударит и по США, и по Мексике. Не говоря уже о том, что в американском приграничье образуется такая серая зона, где будут постоянно идти боевые действия, потому что вряд ли удастся быстро победить эти картели, — пояснил Дудаков.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что США могут начать боевые действия против Мексики из-за проблем с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Однако, по его словам, глава Белого дома Дональд Трамп на данный момент опасается последствий вооруженного вмешательства.

США
Мексика
наркокартели
войны
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд разъяснил, что не оправдает несвоевременную уплату штрафов
Одного из самых разыскиваемых преступников в мире поймали
Поезд врезался в мусоровоз в Челябинской области
Польский министр набросился на Россию с бездоказательными обвинениями
Появились кадры с заседания суда по делу обезглавившей сына матери
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.