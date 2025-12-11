Россиянку обязали вернуть материнский капитал

Жительницу Кировска обязали вернуть 426 тыс. рублей материнского капитала, сообщает «МК в Мурманске» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Она получала отчисления после того, как была лишена родительских прав.

В ведомстве рассказали, что суд ограничил ее в правах в январе этого года. Женщина не сообщила об изменении статуса в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Мурманской области.

Полученные лишние выплаты местная жительница успела потратить на личные нужды. Ее обязали вернуть средства обратно в ОСФР.

Ранее сообщалось, что житель Саратовской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после попытки незаконно получить выплаты за не вернувшегося с СВО сына. Выяснилось, что 56-летний фигурант был лишен родительских прав еще в 2007 году.