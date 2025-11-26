День матери
26 ноября 2025 в 17:46

С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Саратовской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после попытки незаконно получить выплаты за не вернувшегося с СВО сына, сообщает прокуратура региона. Выяснилось, что 56-летний фигурант был лишен родительских прав еще в 2007 году.

В феврале 2025 года 56-летний житель региона предоставил в военный комиссариат документы на получение единовременных и страховых выплат в связи с гибелью в ходе специальной военной операции своего сына. На их основании произведена выплата в размере более 3 млн рублей. Однако заявитель умолчал о том, что еще в 2007 году в отношении погибшего сына был лишен родительских прав, — говорится в сообщении.

Отец военнослужащего получил деньги и попытался обратиться в министерство труда и социальной защиты для получения пособия, но вмешались профильные органы. В отношении саратовца возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве при получении выплат и покушении на мошенничество.

Расследование продолжается. Прокуратура направила в суд иск о взыскании выплаченной суммы, имущество мужчины арестовано в качестве обеспечительной меры.

Ранее сообщалось, что жену военного в Иркутской области обманула родственница, выманив 120 тыс. рублей, когда притворилась ее пропавшим на СВО мужем. Мошенницу, которая приходится бойцу родной сестрой, приговорили к двум годам условно.

