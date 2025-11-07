Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница

В Иркутской области жену военного на 120 тысяч рублей обманула родственница, притворившись ее пропавшим на СВО мужем, сообщает региональное ГУ МВД. Мошенницу, которая приходится бойцу родной сестрой, приговорили к двум годам условно.

В Усолье-Сибирском осудили женщину за мошенничество в отношении супруги участника СВО. Местная жительница похитила 120 тысяч рублей у женщины, представляясь ее пропавшим мужем, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, все произошло в июле этого года, когда фигурантка создала от имени родного брата аккаунт в мессенджере. От его лица она стала писать супруге бойца. В какой-то момент она попросила ее перевести 120 тысяч рублей, чтобы якобы оплатить дорогу из госпиталя домой. Обрадовавшись возвращению мужа, потерпевшая отправила ей всю сумму. Однако через какое-то время переписка прервалась и жертва обратилась в полицию.

Доверившись, жена военнослужащего перевела суммарно 120 тысяч рублей на указанные счета. Однако спустя некоторое время переписка прервалась. Тогда женщина засомневалась в реальности истории и обратилась в полицию.

В кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемой в мошенничестве. Ей оказалась 36-летняя родственница ее мужа. Полицейские выяснили, что переписка велась с телефона ребенка. Со слов злоумышленницы, подобный поступок она совершила из-за неприязненного отношения к жене брата, — отметили в полиции.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве. В ходе заседания фигурантка раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к условному сроку и обязал полностью возместить ущерб потерпевшей.

Ранее сообщалось, что сразу две матери бойцов СВО подали в суд на Екатерину Морозову. Они уверены, что женщина заключала браки с их сыновьями ради получения выплат. По словам заявительниц, бракосочетание происходило незадолго до отправки мужчин в зону спецоперации. Один из супругов подписал контракт уже на следующий день после свадьбы, другой — спустя пару дней.