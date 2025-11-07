«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО Матери бойцов СВО подали в суд на жену их сыновей из-за подозрений в корысти

Сразу две матери бойцов СВО подали в суд на Екатерину Морозову, передает НТВ. Они уверены, что женщина заключала браки с их сыновьями ради получения выплат.

По словам родительниц, бракосочетание происходило незадолго до отправки мужчин в зону спецоперации. Один из супругов подписал контракт уже на следующий день после свадьбы, другой — спустя пару дней.

Когда бойцы переставали выходить на связь, вдова, по утверждениям матерей, снимала деньги с их счетов. В день гибели первого мужа Морозова сняла с карты 2,5 млн рублей. Позже, воспользовавшись статусом законной супруги, она получила еще 5 млн. Теперь женщина претендует и на долю в квартире, которую военнослужащий приобрел для родителей.

Примечательно, что со вторым избранником женщина познакомилась на похоронах первого мужа. Морозова уже забрала с его карты более миллиона рублей. Мать участника СВО продолжает надеяться, что он выйдет на связь.

Ранее житель Самарской области подписал контракт с Минобороны в январе, а уже в марте родственникам сообщили, что он пропал без вести. Спустя несколько месяцев подтвердилось, что мужчина погиб. После похорон семья узнала о женщине, на которой он женился за день до отправки на фронт.