Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:33

Роспотребнадзор забил тревогу из-за вспышки гриппа в ряде регионов

Глава Роспотребнадзора заявила о превышении показателей по гриппу в 17 регионах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эпидемические показатели по гриппу превышены в 17 регионах РФ, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям, которая транслировалась во «ВКонтакте». В основную группу заболевших на текущий момент входят школьники, причем случаи инфекции зафиксированы во всех регионах страны.

Превышение эпидемических подъемов мы зарегистрировали в целом по населению в 17 субъектах, по школьникам — в 25. Повторюсь, что наибольшая интенсивность [по заболеваемости гриппом] в стране отмечается среди школьников, — сказала Попова.

Она добавила, что в настоящее время принимаются все необходимые противоэпидемические меры для сдерживания инфекции. Эта работа ведется адресно в каждом отдельном регионе для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Ранее Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в России может значительно вырасти в новогодние праздники. Она отметила, что большой риск связан с тем, что люди не обращаются за медпомощью своевременно. Глава Роспотребнадзора добавила, что ведомство принимает меры для контроля ситуации с распространением вируса.

Россия
Роспотребнадзор
грипп
вирусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитрий Масленников отреагировал на слухи об отношениях с Клавой Кокой
Редкую технику пения внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Россиян призвали воздержаться от поездок в европейскую страну
«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии
Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России
Самолет Пашиняна приземлился в Москве на фоне протестов у посольства
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.