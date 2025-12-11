Роспотребнадзор забил тревогу из-за вспышки гриппа в ряде регионов Глава Роспотребнадзора заявила о превышении показателей по гриппу в 17 регионах

Эпидемические показатели по гриппу превышены в 17 регионах РФ, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям, которая транслировалась во «ВКонтакте». В основную группу заболевших на текущий момент входят школьники, причем случаи инфекции зафиксированы во всех регионах страны.

Превышение эпидемических подъемов мы зарегистрировали в целом по населению в 17 субъектах, по школьникам — в 25. Повторюсь, что наибольшая интенсивность [по заболеваемости гриппом] в стране отмечается среди школьников, — сказала Попова.

Она добавила, что в настоящее время принимаются все необходимые противоэпидемические меры для сдерживания инфекции. Эта работа ведется адресно в каждом отдельном регионе для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Ранее Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в России может значительно вырасти в новогодние праздники. Она отметила, что большой риск связан с тем, что люди не обращаются за медпомощью своевременно. Глава Роспотребнадзора добавила, что ведомство принимает меры для контроля ситуации с распространением вируса.