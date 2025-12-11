Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 14:20

Российская столица вошла в рейтинг Forbes

Forbes включил Москву в топ мировых городов по развитию туризма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Москва вошла в число лучших городов мира по развитию туризма, передает Forbes. По информации издания, туризм стал важным источником налоговых поступлений и вносит ощутимый вклад в ВВП российской столицы — особенно впечатляющий на фоне ухода западных компаний.

Издание подчеркивает, что Москва стремится стать эталоном «города будущего», объединяя технологии и комфорт для жителей и туристов: умные транспортные приложения, безналичные платежи, QR-билеты, системы перевода на основе ИИ и повсеместный Wi-Fi.

Обращает внимание издание и на большое количество туристов из-за рубежа. Так, китайские турагентства активно развивают безвизовый туризм в Москву и Санкт-Петербург, индийские туроператоры включают российскую столицу в программы зимнего отдыха, а крупные авиакомпании Турции и стран Персидского залива обеспечивают удобные транзитные маршруты.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рассказал, что российские туристы в 2025 году чаще всего ездили в Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд. Он отметил, что также растет спрос на страны Шенгенской зоны и Китай.

