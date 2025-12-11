Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Нутрициолог предупредила, кому может навредить оливье

Нутрициолог Вавилова: людям с проблемами печени нужно осторожнее есть оливье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Людям с чувствительной печенью или желчным пузырем следует употреблять оливье с осторожностью, заявила «Чемпионату» нутрициолог Алена Вавилова. В противном случае сочетание майонеза с жирным мясом и яйцами может вызвать у них спазмы, тяжесть и вздутие.

Это не повод отказываться от салата полностью. Достаточно заменить эти продукты на более легкие аналоги: использовать запеченную куриную грудку и домашний майонез, а также уменьшить количество масла. В таком виде оливье переносится гораздо комфортнее, — посоветовала Вавилова.

Она предостерегла от злоупотребления оливье и тех, кто планирует похудеть. Традиционный оливье может быть калорийным. Чтобы не навредить фигуре, в него можно добавить больше овощей, ограничить жирные ингредиенты и сделать легкую заправку.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что во избежание аллергических реакций рекомендуется отказаться от копченых продуктов и выдержанных сыров на Новый год. Кроме того, врач предостерег от употребления крепкого алкоголя.

