11 декабря 2025 в 15:21

Серьезное заболевание едва не лишило россиянку речи

Челябинские онкологи спасли речь молодой пациентке с раком языка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Хирурги онкологического центра Челябинска успешно прооперировали 35-летнюю пациентку с раком языка, сохранив ей речь, рассказали в пресс-службе медучреждения. В ходе операции врачи не только удалили опухоль, но и восстановили форму языка. Женщина уже проходит реабилитацию и занимается с логопедом.

Долгое время считалось, что рак полости рта чаще всего встречается у пожилых пациентов старше 60-70 лет, которые имеют длительный стаж курения и страдают алкогольной зависимостью. Однако исследования показали, что молодые пациенты, не имеющие вредных привычек, также подвержены этому заболеванию, — рассказал онколог отделения опухолей головы и шеи ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Фаткуллин.

Ранее стало известно, что онковакцина против меланомы для клинического применения будет выпущена уже в 2026 году. Тестовые партии мРНК-вакцины от рака уже произведены в специализированном подразделении Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Три опытные партии были выпущены для проверки работоспособности оборудования.

здоровье
операции
врачи
рак
