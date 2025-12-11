Серьезное заболевание едва не лишило россиянку речи

Хирурги онкологического центра Челябинска успешно прооперировали 35-летнюю пациентку с раком языка, сохранив ей речь, рассказали в пресс-службе медучреждения. В ходе операции врачи не только удалили опухоль, но и восстановили форму языка. Женщина уже проходит реабилитацию и занимается с логопедом.

Долгое время считалось, что рак полости рта чаще всего встречается у пожилых пациентов старше 60-70 лет, которые имеют длительный стаж курения и страдают алкогольной зависимостью. Однако исследования показали, что молодые пациенты, не имеющие вредных привычек, также подвержены этому заболеванию, — рассказал онколог отделения опухолей головы и шеи ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Фаткуллин.

