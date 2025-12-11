Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 14:33

Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья

Психолог Федына: танцы помогают достичь состояния эмоционального покоя

Фото: Florencia Martin/dpa/Global Look Press
Танго, как и другие виды танцев, может помочь быстрее достичь состояния эмоционального покоя, рассказала «Москве 24» психолог Наталья Федына. Она отметила, что достаточно всего 30 минут интенсивных движений.

Если вы занимаетесь танцами, которые вам нравятся, и слушаете музыку, которая вам нравится, это повышает настроение. В момент танца вырабатываются определенные гормоны, отвечающие за наше психическое состояние. Например, можно получить дофамин, которого хватит надолго, — рассказала Федына.

Психолог отмечает, что танцы снижают гормон стресса – кортизол. По ее словам, движения под музыку также позволяют сбросить накопленный адреналин.

Ранее психолог Диана Арапова рассказала, что сериал может стать способом рефлексии и помочь пережить некоторые чувства. Она отметила, что эффективнее всего смотреть сериалы не в одиночестве.

