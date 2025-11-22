«Словесно обнимались»: Мерц пригласил президента Бразилии на танец

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве потанцевать вместе во время своего следующего визита в республику, передает агентство DPA. Уточняется, что это произошло в рамках примирения после скандала, разразившегося из-за пренебрежительных слов Мерца о Белене.

Они 40 минут словесно обнимались. <...> Лула давал канцлеру советы, какие рестораны ему нужно посетить во время своего следующего визита в Белен, а также говорил о танцах, которые он мог бы попробовать, — сказано в материале.

Вернувшись из Бразилии после Всемирной климатической конференции, Мерц поделился своими впечатлениями, отметив, что живет в одной из самых красивых стран мира. Он вспомнил, как никто из журналистов не захотел остаться там, когда он задал такой вопрос. Все были рады, утверждал канцлер, что вернулись в Германию.

Лула да Силва в ответ посоветовал Мерцу «зайти в бар, потанцевать и попробовать местную кухню». Политик добавил, что тогда он «понял бы, как Берлин не может предложить ему и 10% того качества, которое предоставляет штат Пара и город Белен».

При этом мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс резко отреагировал на высказывания Фридриха Мерца, назвав его в соцсетях сыном Гитлера, мерзавцем и нацистом. Однако вскоре он удалил публикацию и разместил новое сообщение, в котором пояснил: «Это был мой способ сегодня выпустить пар. Оставайтесь спокойными в МИД. Да здравствует дружба между Бразилией и Германией».