20 ноября 2025 в 12:45

Мерца объявили «сыном Гитлера»

Мэр Рио-де-Жанейро Паес назвал Мерца нацистом из-за его слов про Бразилию

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Global Look Press
Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес резко отреагировал на высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав его сыном Гитлера, мерзавцем и нацистом, пишет Bild. Причиной такой реакции послужили слова немецкого политика о городе Белен.

Вернувшись из Бразилии после Всемирной климатической конференции, Мерц поделился своими впечатлениями, отметив, что живет в одной из самых красивых стран мира. Он вспомнил, как никто из журналистов не захотел остаться там, когда он задал такой вопрос. Все были рады, утверждал канцлер, что вернулись в Германию.

Президент Бразилии Лула да Силва в ответ посоветовал Мерцу «зайти в бар, потанцевать и попробовать местную кухню». Политик добавил, что тогда он «понял бы, как Берлин не может предложить ему и 10% того качества, которое предоставляет штат Пара и город Белен».

Сам Эдуардо Паес сначала опубликовал в социальной сети X резкий пост, назвав Мерца «сыном Гитлера», «мерзавцем» и «нацистом». Однако вскоре он удалил публикацию и разместил новое сообщение, в котором пояснил: «Это был мой способ сегодня выпустить пар. Оставайтесь спокойными в МИД. Да здравствует дружба между Бразилией и Германией».

Ранее Мерц отказался извиняться за высказывания о Белене. Представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус попытался смягчить резонансные заявления канцлера.

