Появились детали об операции по ликвидации наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Появились детали об операции по ликвидации наркоторговцев в Рио-де-Жанейро Операция по ликвидации наркоторговцев в Рио-де-Жанейро стала одной из крупнейших

Операция силовиков «Сдерживание» по уничтожение наркоторговцев из банды «Красная команда», которая началась в бразильском Рио-де-Жанейро, стала одной из крупнейших за последнее время, передает портал G1. Отмечается, что в ней принимают участие более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

По данным журналистов, уже удалось ликвидировать 56 преступников, при этом более 80 задержаны. Жители районов, где происходят перестрелки, сидят по домам и не выходят на улицы.

Ранее стало известно, что в результате перестрелки погибли не менее 60 человек, включая четырех полицейских. Преступники заблокировали дороги с помощью автобусов, которые использовали в качестве баррикад.

До этого в пресс-службе МВД по Марий Эл заявили, что в Йошкар-Оле сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа. Инцидент произошел на улицах города, где участники кортежа произвели несколько выстрелов, предположительно, из охолощенного оружия.

До этого в Новосибирске произошел вооруженный конфликт между посетителями отеля. После инцидента со стрельбой четырех фигурантов объявили в федеральный розыск.