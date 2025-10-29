Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:04

Появились детали об операции по ликвидации наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Операция по ликвидации наркоторговцев в Рио-де-Жанейро стала одной из крупнейших

Фото: Carlos Santtos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Операция силовиков «Сдерживание» по уничтожение наркоторговцев из банды «Красная команда», которая началась в бразильском Рио-де-Жанейро, стала одной из крупнейших за последнее время, передает портал G1. Отмечается, что в ней принимают участие более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

По данным журналистов, уже удалось ликвидировать 56 преступников, при этом более 80 задержаны. Жители районов, где происходят перестрелки, сидят по домам и не выходят на улицы.

Ранее стало известно, что в результате перестрелки погибли не менее 60 человек, включая четырех полицейских. Преступники заблокировали дороги с помощью автобусов, которые использовали в качестве баррикад.

До этого в пресс-службе МВД по Марий Эл заявили, что в Йошкар-Оле сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа. Инцидент произошел на улицах города, где участники кортежа произвели несколько выстрелов, предположительно, из охолощенного оружия.

До этого в Новосибирске произошел вооруженный конфликт между посетителями отеля. После инцидента со стрельбой четырех фигурантов объявили в федеральный розыск.

Рио-де-Жанейро
наркотики
полицейские
перестрелки
