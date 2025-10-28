Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 23:04

Более 60 человек погибли в ходе операции против преступной банды

Минимум 60 человек погибли в ходе операции против преступников в Рио-де-Жанейро

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В бразильском городе Рио-де-Жанейро проводится масштабная операция против местной ОПГ, передает CNN Brasil. В результате столкновений погибло не менее 60 человек, включая четырех сотрудников полиции.

Преступная банда «Красная команда» заблокировала дороги с помощью автобусов, которые использовала в качестве баррикад. Отмечается, что в различных районах города фиксируются взрывы и интенсивные перестрелки.

Власти мобилизовали около 2,5 тысячи сотрудников полиции для проведения задержаний и обысков. В городе объявлен четвертый из пяти возможных уровней опасности для гражданского населения.

Ранее в пресс-службе МВД по Марий Эл заявили, что в Йошкар-Оле сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа. Инцидент произошел на улицах города, где участники кортежа произвели несколько выстрелов, предположительно, из охолощенного оружия.

До этого в Новосибирске произошел вооруженный конфликт между посетителями отеля. После инцидента со стрельбой четырех фигурантов объявили в федеральный розыск.

Кроме того, в Санкт-Петербурге местные жители устроили перестрелку из травматического оружия. Петербуржцы взялись за оружие в ходе конфликта. Трое человек были госпитализированы.

перестрелки
Рио-де-Жанейро
Бразилия
банды
