Более 60 человек погибли в ходе операции против преступной банды

В бразильском городе Рио-де-Жанейро проводится масштабная операция против местной ОПГ, передает CNN Brasil. В результате столкновений погибло не менее 60 человек, включая четырех сотрудников полиции.

Преступная банда «Красная команда» заблокировала дороги с помощью автобусов, которые использовала в качестве баррикад. Отмечается, что в различных районах города фиксируются взрывы и интенсивные перестрелки.

Власти мобилизовали около 2,5 тысячи сотрудников полиции для проведения задержаний и обысков. В городе объявлен четвертый из пяти возможных уровней опасности для гражданского населения.

