Преступники сбрасывали бомбы с беспилотников в фавелах Рио-де-Жанейро Бандиты в Рио-де-Жанейро использовали дроны для сброса бомб на полицию

В ходе операции против наркомафии в бразильском городе Рио-де-Жанейро преступники применили дроны для сброса взрывчатки на полицейских, передает портал G1 Globo. Отмечается, что это произошло в районе фавел Алеман и Пенья во время противостояния с элитным подразделением полиции.

Бандиты использовали беспилотные летательные аппараты, чтобы бросать бомбы в полицейских из Координации специальных ресурсов (Core), элитного подразделения гражданской полиции Рио-де-Жанейро, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в бразильском городе Рио-де-Жанейро проводилась масштабная операция против местной ОПГ. В результате столкновений погибло не менее 60 человек, включая четырех сотрудников полиции.

