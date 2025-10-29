Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 03:50

Преступники сбрасывали бомбы с беспилотников в фавелах Рио-де-Жанейро

Бандиты в Рио-де-Жанейро использовали дроны для сброса бомб на полицию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ходе операции против наркомафии в бразильском городе Рио-де-Жанейро преступники применили дроны для сброса взрывчатки на полицейских, передает портал G1 Globo. Отмечается, что это произошло в районе фавел Алеман и Пенья во время противостояния с элитным подразделением полиции.

Бандиты использовали беспилотные летательные аппараты, чтобы бросать бомбы в полицейских из Координации специальных ресурсов (Core), элитного подразделения гражданской полиции Рио-де-Жанейро, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в бразильском городе Рио-де-Жанейро проводилась масштабная операция против местной ОПГ. В результате столкновений погибло не менее 60 человек, включая четырех сотрудников полиции.

Рио-де-Жанейро
беспорядки
дроны
полиция
