В Тбилиси возбудили уголовное дело по четырем статьям из-за беспорядков

МВД Грузии в связи с беспорядками в столице возбудило уголовное дело по четырем статьям уголовного кодекса, говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что среди них «призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти в Грузии», а также «организация группового насилия, руководство или участие в нем».

Кроме того, в публикации прописан «захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов или объектов особого значения» и «повреждение или уничтожение вещи». При этом известно, что при беспорядках пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционные силы и иностранные неправительственные организации планируют осуществить «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, с целью организации «майдана». По его словам, действуя по указанию из-за рубежа, эти структуры избрали опасный курс, способный привести к насилию и массовым беспорядкам.

Между тем премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе считает, что западные государства не смогут осуществить в республике сценарий, аналогичный украинскому Майдану. Глава правительства подчеркнул, что власти готовы решительно противодействовать любым попыткам дестабилизации, а у инициаторов протестов отсутствуют необходимые ресурсы для реализации своих замыслов.