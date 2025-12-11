Экономический суд в пригороде Парижа вынес решение об упразднении производителя бытовой техники Brandt, сообщает AFP. Глава совета региона Центр — Долина Луары, где находилось производство бренда, Франсуа Бонно уточнил, что рабочие места потеряют порядка 700 французов.

Это очень серьезный удар по французской промышленности, — подчеркнул Бонно.

Отмечается, что бренд Brandt был основан в 1924 году. В 2014-м его выкупила алжирская группа Cevital, тогда оборот составлял €260 млн (23 млрд рублей). В последние годы компания испытывала трудности из-за кризиса крупной бытовой техники, связанной с проблемами на рынке недвижимости.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что целый ряд покинувших страну иностранных компаний начали повторно регистрировать свои товарные знаки. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил об отсутствии препятствий возвращению зарубежных брендов.

Также суд по интеллектуальным правам отказался удовлетворить иск гонконгской компании Multigoods Production Limited, которая требовала прекратить охрану международного товарного знака Hugo Boss на территории России. Ответчиком по иску выступала немецкая компания Hugo Boss AG.