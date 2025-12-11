Знаковую технику пения внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Швейцарская техника пения йодль теперь официально признана частью нематериального культурного наследия человечества, сообщили в федеральном ведомстве культуры Швейцарии. Это признание подчеркивает уникальность и значимость йодля как элемента культурного наследия страны.

ЮНЕСКО сегодня включила йодль в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Будучи знаковой песенной техникой Швейцарии, йодль охватывает большое разнообразие художественных способов самовыражения и глубоко укоренен в обществе, — говорится в сообщении.

Йодль — это особый вокальный стиль, в котором исполнители быстро переключаются между грудным голосом и фальцетом. Характерные черты йодля — резкие переходы между регистрами и высокий, звонкий звук. В этом пении используются односложные слоги, например, «хол-ла-хи-ху», которые больше служат для демонстрации вокальных способностей, чем для передачи смысла. Йодль популярен не только в Швейцарии, но и в других странах Альп, таких как Германия и Австрия. Сходные вокальные техники можно встретить и в других уголках мира.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что итальянская кухня была официально признана объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Страна стала первой в мире, получившей такое признание.