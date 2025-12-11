Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:39

Знаковую технику пения внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Швейцарский йодль включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Швейцарская техника пения йодль теперь официально признана частью нематериального культурного наследия человечества, сообщили в федеральном ведомстве культуры Швейцарии. Это признание подчеркивает уникальность и значимость йодля как элемента культурного наследия страны.

ЮНЕСКО сегодня включила йодль в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Будучи знаковой песенной техникой Швейцарии, йодль охватывает большое разнообразие художественных способов самовыражения и глубоко укоренен в обществе, — говорится в сообщении.

Йодль — это особый вокальный стиль, в котором исполнители быстро переключаются между грудным голосом и фальцетом. Характерные черты йодля — резкие переходы между регистрами и высокий, звонкий звук. В этом пении используются односложные слоги, например, «хол-ла-хи-ху», которые больше служат для демонстрации вокальных способностей, чем для передачи смысла. Йодль популярен не только в Швейцарии, но и в других странах Альп, таких как Германия и Австрия. Сходные вокальные техники можно встретить и в других уголках мира.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что итальянская кухня была официально признана объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Страна стала первой в мире, получившей такое признание.

ЮНЕСКО
пение
техника
вокал
Швейцария
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Политолог объяснил, почему США заговорили о поставках энергии РФ в Европу
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.