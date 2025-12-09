ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:35

Психолог посоветовала, как смотреть сериалы с пользой

Психолог Арапова: сериал может стать способом рефлексии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сериал может стать способом рефлексии и помочь пережить некоторые чувства, рассказала РИАМО психолог, системный психотерапевт и КПТ-терапевт Диана Арапова. Она отметила, что эффективнее всего смотреть сериалы не в одиночестве.

Когда человек смотрит кино с близкими, то, как правило, обсуждает его, спорит о поступках героев, делится впечатлениями. Это превращает просмотр из пассивного времяпрепровождения в более осмысленное и эмоционально насыщенное занятие, — рассказала Арапова.

Психолог отметила, что чужие истории могут помочь пережить эмоции, которые ранее были недоступны по тем или иным причинам. По ее словам, обсудить сериал можно и после просмотра.

Ранее диетолог Кристина Войт рассказала, что прием пищи перед телевизором или компьютером провоцирует набор веса и проблемы с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, эта привычка приводит к недостаточному пережевыванию еды и нарушению пищеварения.

