Психолог посоветовала, как смотреть сериалы с пользой

Сериал может стать способом рефлексии и помочь пережить некоторые чувства, рассказала РИАМО психолог, системный психотерапевт и КПТ-терапевт Диана Арапова. Она отметила, что эффективнее всего смотреть сериалы не в одиночестве.

Когда человек смотрит кино с близкими, то, как правило, обсуждает его, спорит о поступках героев, делится впечатлениями. Это превращает просмотр из пассивного времяпрепровождения в более осмысленное и эмоционально насыщенное занятие, — рассказала Арапова.

Психолог отметила, что чужие истории могут помочь пережить эмоции, которые ранее были недоступны по тем или иным причинам. По ее словам, обсудить сериал можно и после просмотра.

