26 ноября 2025 в 03:20

Диетолог поставила точку в споре, вредно ли есть перед телевизором

Диетолог Войт: прием пищи перед телевизором провоцирует набор веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прием пищи перед телевизором или компьютером провоцирует набор веса и проблемы с желудочно-кишечным трактом, заявила NEWS.ru диетолог Кристина Войт. По ее словам, эта привычка приводит к недостаточному пережевыванию еды и нарушению пищеварения.

В чем вред еды перед телевизором или компьютером? Когда взрослые или дети во время приемов пищи направляют внимание не на еду, а на просмотр чего-либо, они будут переедать или недоедать и мало и плохо пережевывать пищу. Такая систематическая привычка может привести к лишнему весу и проблемам с ЖКТ. Процессы пищеварения начинаются в ротовой полости, поэтому так важно не пропускать этот этап. Каждый кусочек пищи нужно пережевывать около 20 раз для улучшения пищеварения и усвоения пищи, — пояснила Войт.

Она отметила, что при просмотре передач можно съесть даже малосъедобные вещи, если они будут иметь привычные вкусовые качества. По ее словам, отвлекаясь на телевизор или компьютер, люди лишают себя полноценного ощущения вкуса, текстуры и вида блюда, что является важной частью пищевого удовольствия и формирования здоровых привычек.

Проведите эксперимент и будете в шоке, что глотаете пищу, как удав. Снимите видео, как вы едите под сериал. Вероятнее всего, вы пережевываете два или три раза максимум. Концентрация внимания на просмотре чего-либо снижает внимание — это не секрет. Таким образом можно съесть даже туалетную бумагу, политую кетчупом и маслом. Удовольствие от пищи человек получает в том числе от ее вида, поэтому важно смотреть на нее для формирования полезных пищевых привычек. До вкуса во рту мозг человека воспринимает цвет, текстуру, форму и общий вид блюда — они формируют мнение и помогают увеличить удовольствие, — резюмировала Войт.

Ранее кардиолог Мария Чайковская заявила, что средиземноморская диета является самой безопасной для сердца. По ее словам, резкое снижение веса при строгом подходе к рациону может привести к аритмии и инфаркту. Она подчеркнула, что жесткие диеты дают краткосрочные преимущества для метаболизма, но одновременно увеличивают риски для сердечно-сосудистой системы.

