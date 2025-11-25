День матери
25 ноября 2025 в 06:30

Врач назвала безопасную для сердца диету

Кардиолог Чайковская: средиземноморская диета будет самой безопасной для сердца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Средиземноморская диета является самой безопасной для сердца, заявила NEWS.ru кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская. По ее словам, резкое снижение веса при строгом подходе к рациону может привести к аритмии и инфаркту.

Основные риски быстрых диет — аритмия и удлинение QT на фоне дефицита калорий и электролитов, таких как калий и магний. Возможны серьезные нарушения ритма и даже внезапная смерть. Риск повышается при приеме мочегонных, рвоте или диарее. Для профилактики инфаркта безопаснее умеренное, устойчивое снижение веса на фоне средиземноморского/DASH-рациона, — предупредила Чайковская.

Она подчеркнула, что жесткие диеты дают краткосрочные преимущества для метаболизма, но одновременно увеличивают риски для сердечно-сосудистой системы. Это, по ее словам, может также проявляться в виде обмороков и даже желчнокаменной болезни.

Кроме того, зачастую возникает «йо-йо»-эффект — это повторный набор веса после быстрого похудения с последующим новым снижением и очередным набором. Эти так называемые весовые качели связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых событий и смертности в наблюдательных исследованиях, — заключила Чайковская.

Ранее диетолог Виктория Говорушко заявила, что настоящий голод, в отличие от аппетита, вызывает желание есть только сытные продукты. По ее словам, отличить одно от другого можно с помощью анализа своих ощущений.

