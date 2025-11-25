Врач назвала безопасную для сердца диету Кардиолог Чайковская: средиземноморская диета будет самой безопасной для сердца

Средиземноморская диета является самой безопасной для сердца, заявила NEWS.ru кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская. По ее словам, резкое снижение веса при строгом подходе к рациону может привести к аритмии и инфаркту.

Основные риски быстрых диет — аритмия и удлинение QT на фоне дефицита калорий и электролитов, таких как калий и магний. Возможны серьезные нарушения ритма и даже внезапная смерть. Риск повышается при приеме мочегонных, рвоте или диарее. Для профилактики инфаркта безопаснее умеренное, устойчивое снижение веса на фоне средиземноморского/DASH-рациона, — предупредила Чайковская.

Она подчеркнула, что жесткие диеты дают краткосрочные преимущества для метаболизма, но одновременно увеличивают риски для сердечно-сосудистой системы. Это, по ее словам, может также проявляться в виде обмороков и даже желчнокаменной болезни.

Кроме того, зачастую возникает «йо-йо»-эффект — это повторный набор веса после быстрого похудения с последующим новым снижением и очередным набором. Эти так называемые весовые качели связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых событий и смертности в наблюдательных исследованиях, — заключила Чайковская.

