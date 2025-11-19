Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:06

Диетолог раскрыла, как отличить аппетит от голода

Врач Говорушко: голод в отличие от аппетита побуждает употреблять сытную еду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Настоящий голод в отличие от аппетита побуждает человека употреблять исключительно сытную еду, заявила «Радио 1» диетолог Виктория Говорушко. По ее словам, отличить одно от другого можно с помощью анализа своих ощущений.

Прислушайтесь к себе, чувствуете ли вы физически голод, готовы ли принять пищу. Голод выбирает сытную еду. Если, например, перед вами будет лежать кусок шоколадки и тарелка солянки, то вы выберете второе. А аппетит — это когда чего-то хочется, каких-нибудь печенек, — пояснила Говорушко.

Чтобы отличить одно от другого, врач посоветовала разобраться в своих чувствах и желаниях в конкретном моменте. Кроме того, немаловажно понять, сколько прошло времени от последнего приема пищи.

Ранее Говорушко заявила, что употребление белка животного происхождения позволит снизить уровень грелина — гормона голода. Она отметила, что тяга к еде может быть связана не со слабой волей, а с биохимическими процессами в организме.

здоровье
рацион
диетологи
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жалко как»: Сладков сообщил о тяжелой потере среди ветеранов СВО
В ГД ответили, что министр армии США может предложить России на переговорах
Душил пакетами: дети попали в кружок к подражателю страшного маньяка
В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.