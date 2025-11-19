Диетолог раскрыла, как отличить аппетит от голода Врач Говорушко: голод в отличие от аппетита побуждает употреблять сытную еду

Настоящий голод в отличие от аппетита побуждает человека употреблять исключительно сытную еду, заявила «Радио 1» диетолог Виктория Говорушко. По ее словам, отличить одно от другого можно с помощью анализа своих ощущений.

Прислушайтесь к себе, чувствуете ли вы физически голод, готовы ли принять пищу. Голод выбирает сытную еду. Если, например, перед вами будет лежать кусок шоколадки и тарелка солянки, то вы выберете второе. А аппетит — это когда чего-то хочется, каких-нибудь печенек, — пояснила Говорушко.

Чтобы отличить одно от другого, врач посоветовала разобраться в своих чувствах и желаниях в конкретном моменте. Кроме того, немаловажно понять, сколько прошло времени от последнего приема пищи.

Ранее Говорушко заявила, что употребление белка животного происхождения позволит снизить уровень грелина — гормона голода. Она отметила, что тяга к еде может быть связана не со слабой волей, а с биохимическими процессами в организме.