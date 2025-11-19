Диетолог назвала способ борьбы с неконтролируемым голодом Врач Говорушко: снизить уровень гормона голода можно с помощью животного белка

Употребление белка животного происхождения позволит снизить уровень грелина — гормона голода, заявила «Радио 1» диетолог Виктория Говорушко. Она отметила, что тяга к еде может быть связана не со слабой волей, а с биохимическими процессами в организме.

Страх голода для организма страшнее смерти. И здесь секрет в правильной еде — то есть гормон голода купируется только белком животного происхождения. Ни булками, ни плюшками, ни морковками, ни огурцами, а белком животного происхождения, — подчеркнула Говорушко.

Чтобы избежать внезапного чувства голода и пищевых срывов, врач посоветовала употреблять мясо, рыбу и яйца. В рацион следует добавить и молочные продукты. Важно также не допускать длительных интервалов между приемами пищи.

