Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 14:54

Диетолог назвала способ борьбы с неконтролируемым голодом

Врач Говорушко: снизить уровень гормона голода можно с помощью животного белка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Употребление белка животного происхождения позволит снизить уровень грелина — гормона голода, заявила «Радио 1» диетолог Виктория Говорушко. Она отметила, что тяга к еде может быть связана не со слабой волей, а с биохимическими процессами в организме.

Страх голода для организма страшнее смерти. И здесь секрет в правильной еде — то есть гормон голода купируется только белком животного происхождения. Ни булками, ни плюшками, ни морковками, ни огурцами, а белком животного происхождения, — подчеркнула Говорушко.

Чтобы избежать внезапного чувства голода и пищевых срывов, врач посоветовала употреблять мясо, рыбу и яйца. В рацион следует добавить и молочные продукты. Важно также не допускать длительных интервалов между приемами пищи.

Ранее эндокринолог Анна Кузнецова заявила, что основная причина развития диабета заключается в хроническом переедании и накоплении жира в области живота. По ее словам, болезнь зачастую провоцируют постоянный избыток калорий и нездоровый образ жизни.

диетологи
рацион
продукты
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве стартовали продажи NEXUS by Akvilon
В Минфине высказались о полном запрете вейпов
Россия спокойно восприняла заявления США о ядерных учениях
Школьница ранила учителя маникюрными ножницами во время урока
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.