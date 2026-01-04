Кровь на сахар: можно ли курить, чистить зубы. Что нельзя. Ликбез от врача

Точность анализа крови на глюкозу критически важна для диагностики преддиабета, диабета и контроля за состоянием уже имеющихся заболеваний. Малейшие отклонения от правил подготовки к исследованию могут привести к ложным результатам, ненужному беспокойству или, что хуже, к пропуску проблемы. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru объяснила, что можно и что нельзя делать накануне исследования.

Можно ли чистить зубы

Стандартный анализ требует сдачи крови строго натощак (8–12 часов голода). Это необходимо для оценки базового, не стимулированного пищей, уровня глюкозы, но утренние процедуры также могут внести свои коррективы.

Чистка зубов: сама зубная паста, если ее не глотать, не влияет на глюкозу крови, однако рефлекторное слюноотделение и действие вкусовых рецепторов (особенно от сладковатой пасты) могут спровоцировать незначительный выброс инсулина. Для максимальной точности, особенно при диагностике преддиабета, рекомендуется просто прополоскать рот водой, не глотая пасту.

Можно ли пить

Питье перед анализом крови на сахар разрешено, но можно употреблять только чистую негазированную воду или минералку без добавок. Углекислый газ не влияет на результат исследования.

Чай или кофе даже без сахара запрещены. Любые биоактивные вещества (кофеин, теин, полифенолы) могут влиять на метаболизм и секрецию гормонов, искажая картину. Также необходимо отказаться от соков, морсов и сладкой газировки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главные ошибки перед анализом крови на сахар

Первая и одна из самых грубых ошибок перед анализом крови — употребление алкоголя. Спиртное блокирует выработку глюкозы печенью, что может привести к ложному занижению уровня сахара на следующее утро. Кроме того, сладкие алкогольные напитки (ликеры, вина, коктейли) резко повышают уровень глюкозы в крови. За 48–72 часа до анализа от алкоголя необходимо полностью отказаться.

Вторая ошибка — переедание и обилие простых углеводов. Даже если последний прием пищи был за 12 часов, его состав имеет значение. Обильный ужин, богатый простыми углеводами (сладкое, мучное, фастфуд), может привести к тому, что поджелудочная железа и печень не успеют «утихомирить» все процессы к утру. Последний прием пищи (за 8–12 часов) должен быть легким и сбалансированным: порция сложных углеводов (гречка, бурый рис), овощи и нежирный белок (курица, рыба, творог). Избегайте жирной, жареной и очень сладкой пищи.

Третья ошибка — интенсивные физические нагрузки. Тяжелая тренировка накануне вечером или утром перед анализом — серьезный искажающий фактор. Физическая нагрузка сначала активно расходует глюкозу, а затем провоцирует выброс кортизола и адреналина, которые повышают уровень сахара в крови. За 24–48 часов до сдачи анализа крови откажитесь от силовых тренировок, марафонов, активных игр.

Четвертая ошибка — курение. Употребление никотина запрещено минимум за 12 часов до сдачи анализа крови. Курение стимулирует выброс гормонов стресса (кортизол, катехоламины), которые резко повышают уровень глюкозы в крови, маскируя истинный базальный уровень. Это может привести к ложной диагностике диабета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие лекарства влияют на результат анализа

Многие лекарства влияют на углеводный обмен, что отражается на анализе крови. Если вы постоянно принимаете какие-либо препараты, вопрос об их отмене нужно обсудить с лечащим врачом. К искажающим результат группам относятся:

гормональные препараты (глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, оральные контрацептивы);

диуретики (особенно тиазидные);

некоторые психотропные средства (антидепрессанты, антипсихотики);

бета-блокаторы;

никотиновая кислота (витамин PP/B3) в высоких дозах;

нестероидные противовоспалительные средства при длительном приеме.

Какие заболевания искажают результаты анализа крови на сахар

Сдавать плановый анализ на глюкозу во время острого инфекционного заболевания (грипп, ОРВИ, ангина) нельзя. Любой воспалительный процесс, даже незначительная простуда — это стресс для организма. Он сопровождается выбросом гормонов стресса, которые повышают уровень сахара в крови. Результат будет ложно завышен и неинформативен. Анализ следует отложить минимум на две-три недели после полного выздоровления. Исключение — экстренная диагностика, когда высокий сахар является частью клинической картины тяжелого состояния.

Стресс и недосып также являются факторами риска искажения результатов анализа. Сильное волнение перед исследованием или бессонная ночь вызывают выброс кортизола и адреналина, повышая глюкозу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли сдавать анализ после еды

Если вы позавтракали, выпили чай или покурили перед сдачей крови на сахар — лучше отказаться от анализа. Результат будет неверным. Лучше перенести визит в лабораторию на другой день, правильно подготовившись. Если анализ уже сдан с нарушениями, обязательно сообщите об этом лаборанту и своему врачу при интерпретации результата. В такой ситуации анализ, сданный не натощак, может быть полезен только для оценки уровня сахара после еды, но не для постановки диагноза по стандартным критериям.

