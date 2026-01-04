Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 18:32

Россиянам рассказали, как действовать внутри падающего лифта

Спасатель Дударев: при падении лифта человеку важно не оставаться на ногах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В случае внезапного падения лифта важно не оставаться на ногах, поделился председатель высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев в беседе с 360.ru. Чтобы уменьшить вероятность получения смертельных травм, следует лечь на бок. Это положение увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью и снижает риск серьезных повреждений.

Совсем травм не избежать, но положение лежа на боку смягчит удар, — прокомментировал эксперт.

Дударев отметил, что попытка подпрыгнуть в момент удара не только бесполезна, но и может стать причиной травм, включая переломы. Он также подчеркнул, что нажимать кнопку «Стоп», вызывать диспетчера или выбирать этажи наугад не имеет смысла, так как современные лифты оснащены системами автоматического торможения, срабатывающими независимо от наличия электричества.

Ранее на Фестивальной улице в Москве мужчина упал в шахту лифта с девятого этажа. Инцидент произошел на стройке. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.

До этого в башкирском Стерлитамаке лифт с людьми рухнул в многоэтажке на улице Строителей. В кабине в момент происшествия находились два человека — мужчина и женщина. Они испугались, но никто не пострадал.

