В Петербурге приставы помогли женщине после аварии

В Санкт-Петербурге приставы оказали первую помощь женщине, пострадавшей в аварии, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Петербургу. Ее нашли с разбитой головой в луже крови.

В ведомстве рассказали, что водитель авто находился рядом, но пребывал в шоковом состоянии. При осмотре пострадавшей приставы также увидели открытый перелом ноги.

Сотрудники ведомства перевязали женщине голову бинтом, вызвали врачей и правоохранителей. Петербурженку госпитализировали.

Ранее житель Великого Новгорода сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, пока она переходила дорогу. Травмы, полученные в ДТП, оказались серьезными — 76-летнюю женщину доставили в приемное отделение больницы.