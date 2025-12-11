Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 14:18

В Петербурге приставы помогли женщине после аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге приставы оказали первую помощь женщине, пострадавшей в аварии, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Петербургу. Ее нашли с разбитой головой в луже крови.

В ведомстве рассказали, что водитель авто находился рядом, но пребывал в шоковом состоянии. При осмотре пострадавшей приставы также увидели открытый перелом ноги.

Сотрудники ведомства перевязали женщине голову бинтом, вызвали врачей и правоохранителей. Петербурженку госпитализировали.

Ранее житель Великого Новгорода сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, пока она переходила дорогу. Травмы, полученные в ДТП, оказались серьезными — 76-летнюю женщину доставили в приемное отделение больницы.

