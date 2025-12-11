«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов

«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов Лавров: Крым и новые регионы являются неотъемлемой частью России

Крым, Запорожская и Херсонская область, а также Луганская и Донецкая народные республики являются неотъемлемыми субъектами России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по теме конфликта на Украине. Трансляция велась на YouTube-канал министерства. Он подчеркнул, что статус новых регионов закреплен в конституции.

У нас тоже есть конституция, в соответствии с которой Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемыми, равноправными частями субъектами Российской Федерации, — отметил Лавров.

Ранее американские СМИ сообщали, что Россия якобы не примет ключевые условия плана США по урегулированию конфликта. Источники утверждают, что Москва не готова пересматривать контроль над территориями Донбасса и не согласится на ограничение численности украинской армии. Кроме того, Россия не откажется от требования к Западу признать новые регионы частью страны.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия не согласится заключить перемирие с Украиной до начала переговоров. По его мнению, украинские и европейские политики таким способом попытаются затянуть время, чтобы перевооружиться и привлечь резервы.