Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:17

«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов

Лавров: Крым и новые регионы являются неотъемлемой частью России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Крым, Запорожская и Херсонская область, а также Луганская и Донецкая народные республики являются неотъемлемыми субъектами России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по теме конфликта на Украине. Трансляция велась на YouTube-канал министерства. Он подчеркнул, что статус новых регионов закреплен в конституции.

У нас тоже есть конституция, в соответствии с которой Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемыми, равноправными частями субъектами Российской Федерации, — отметил Лавров.

Ранее американские СМИ сообщали, что Россия якобы не примет ключевые условия плана США по урегулированию конфликта. Источники утверждают, что Москва не готова пересматривать контроль над территориями Донбасса и не согласится на ограничение численности украинской армии. Кроме того, Россия не откажется от требования к Западу признать новые регионы частью страны.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия не согласится заключить перемирие с Украиной до начала переговоров. По его мнению, украинские и европейские политики таким способом попытаются затянуть время, чтобы перевооружиться и привлечь резервы.

Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
новые регионы
Конституция РФ
