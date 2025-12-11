Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:26

В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга

Билборд с анонсом фильма Спилберга про НЛО повесили на Тайм-сквер в Нью-Йорке

Стивен Спилберг Стивен Спилберг Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global look Press
Читайте нас в Дзен

Билборд с анонсом нового фильма режиссера Стивена Спилберга про НЛО появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Соответствующее фото в X появилось в аккаунте DiscussingFilm. Загадочный билборд разместили на фасаде здания, которое стоит на перекрестке.

Все будет раскрыто. Спилберг. 12.06.2026, — говорится в публикации.

Фильм получил название Disclosure. При этом ходят слухи, что Спилберг снимет еще две работы. В одном фильме, предположительно, сыграет Леонардо ди Каприо, а во втором — Брэдли Купер. Официального подтверждения насчет этих проектов нет.

Последним полнометражным фильмом Спилберга стал «Фабельманы» 2022 года, в основу которого легли детство и юношество самого режиссера. Картина получила два «Золотых глобуса» и семь номинаций на премию «Оскар».

Ранее стало известно, что актер Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Звезда кинофраншизы «Пираты Карибского моря» займет кресло продюсера, а также исполнит одну из главных ролей.

США
Нью-Йорк
фильмы
Стивен Спилберг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Политолог объяснил, почему США заговорили о поставках энергии РФ в Европу
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.