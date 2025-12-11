В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга Билборд с анонсом фильма Спилберга про НЛО повесили на Тайм-сквер в Нью-Йорке

Билборд с анонсом нового фильма режиссера Стивена Спилберга про НЛО появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Соответствующее фото в X появилось в аккаунте DiscussingFilm. Загадочный билборд разместили на фасаде здания, которое стоит на перекрестке.

Все будет раскрыто. Спилберг. 12.06.2026, — говорится в публикации.

Фильм получил название Disclosure. При этом ходят слухи, что Спилберг снимет еще две работы. В одном фильме, предположительно, сыграет Леонардо ди Каприо, а во втором — Брэдли Купер. Официального подтверждения насчет этих проектов нет.

Последним полнометражным фильмом Спилберга стал «Фабельманы» 2022 года, в основу которого легли детство и юношество самого режиссера. Картина получила два «Золотых глобуса» и семь номинаций на премию «Оскар».

