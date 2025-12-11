Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 14:20

Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22

Число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново выросло до восьми

Самолет Ан-22 Самолет Ан-22 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число жертв крушения самолета Ан-22 в Ивановской области увеличилось до восьми, сообщает aif.ru со ссылкой на источник. Инцидент произошел в районе Уводьского водохранилища.

По данным издания, на борту находились тверские военные летчики в возрасте от 35 до 58 лет. Все обстоятельства в настоящий момент устанавливаются.

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Фурмановском районе Ивановской области 9 декабря. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа. Падение произошло в районе Уводского водохранилища. Лайнер выполнял плановый полет после завершения ремонтных работ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что, по предварительной информации, экипаж самолета погиб. В правительстве Ивановской области сообщили, что на месте падения Ан-22 был создан оперативный штаб, начались поисково-спасательные работы.

До этого в аэропорту Васьково Архангельской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно повредило шасси и крыло. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, один из которых получил ушиб руки. Все люди самостоятельно покинули воздушное судно.

