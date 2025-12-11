Националисты могут устроить диверсию на предстоящих выборах президента Украины и обвинить в этом Россию, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, для обеспечения безопасности голосования РФ придется взаимодействовать с Западом.

РФ нужно общаться именно с западной коалицией по вопросам обеспечения безопасности выборов на Украине. В противном случае придут националисты, не дай бог что-то подожгут там или взорвут, то обвинят сразу русских шпионов. Фронт сдвигается все дальше на Запад. Там, где присутствует российский контингент, украинское общество начинает очищаться и жить в фарватере адекватности. А где действует киевский режим, идет полнейшая политическая и экономическая деградация. Нам придется совместно с Западом обеспечивать безопасность на выборах, чтобы ничего не рвануло. Потому что там огромное количество психов и неадекватных военных людей. То есть это уже просто какой-то гниющий труп, — сказал Самонкин.

По его мнению, вопрос о выборах на Украине стал камнем преткновения в интересах между США и их европейскими союзниками. Он отметил, что позиция администрации главы Белого дома Дональда Трампа, выступающего за мирные инициативы и проведение голосования, противоположна линии Великобритании и части ЕС, которые заинтересованы в эскалации.

За интересы киевского режима сражаются два противоборствующих лагеря. С одной стороны есть Великобритания. Британцы ставят на эскалацию, то есть им не нужны никакие мирные инициативы, даже несмотря на то, что тот же самый Реджеп Тайип Эрдоган (президент Турции. — NEWS.ru) или Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru) предлагают посредническую помощь. А есть позиция Трампа: его мирные инициативы и ключевая позиция США противоположны тому, что хочет ЕС. Здесь возникает столкновение интересов, и Европа даже говорит, что им самим надо защищаться от Трампа, — подытожил Самонкин.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что кандидатами на всеобщих президентских выборах на Украине могут стать бывший глава ГУР Кирилл Буданов, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Юлия Свириденко и действующий глава государства Владимир Зеленский. По его словам, у каждого из них своя политическая опора.