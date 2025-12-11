Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 14:15

Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель

Ветеран Лимут: Бог помог российским бойцам при штурме ВСУ в снегопад

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
При штурме одного из укрепрайонов ВСУ в 2023 году снегопад мешал активным действиям ВС РФ, однако он прекратился после молитвы, и российские военные смогли выявить позиции противника, рассказал NEWS.ru ветеран СВО с позывным Лимут. По его словам, в ходе СВО не раз молитва помогала в бою.

Однажды штурмовали заводской район — там много корпусов, и было непонятно, где противник, а вокруг открытая местность и все простреливается. Обстоятельства не позволяли провести качественную артподготовку, а прямая атака грозила большими потерями. (...) И вот ночью перед штурмом я попросил помощи у Бога: кто ты там есть наверху, помогай, подскажи решение, как штурмовать и людей сберечь? И, — чудо или не чудо, но ответ прям вовремя и нужный был. Ночью выпал свежий снег, и утром я с помощью дрона увидел сверху как на этом свежем снегу цепочки следов — где, в какие здания, противник заходил, а в каких не был, — рассказал Лимут.

По его словам, это обстоятельство сыграло ключевую роль в успехе боя.

Тут уже мы смогли составить план, штурмовые группы наши по-тихому пробрались в свободные здания, закрепились там и оттуда уже пошел штурм. Удачно получилось, постепенно здание за зданием выбили оттуда противника, завод взяли, — сказал ветеран.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все защищающие Россию бойцы должны получать одинаковые меры поддержки независимо от формального статуса операции. Он обратил внимание на вопрос равных социальных гарантий для участников различных форматов боевых действий.

СВО
наступление ВС РФ
ветераны
вера
религия
