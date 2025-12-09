Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО Путин: бойцы СВО и КТО должны получать одинаковую поддержку

Все защищающие Россию бойцы должны получать одинаковые меры поддержки независимо от формального статуса операции, заявил президент России Владимир Путин. Так глава государства отреагировал на доклад на заседании Совета по правам человека.

Президент обратил внимание на вопрос равных социальных гарантий для участников различных форматов боевых действий. В докладе СПЧ отмечалось, что меры поддержки распространяются не полностью на контрактников, задействованных в контртеррористических операциях и отражающих атаки в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Я поручу и правительству, и администрации сделать все для того, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее. Это касается и контрактников в зоне проведения контртеррористической операции. Ну какая разница, на самом деле, какова юридическая форма этих боевых действий? Боевые действия не отличаются, что в зоне специальной военной операции, что в зоне КТО. Из этого надо исходить. Надо исходить из реалий, которые происходят или происходили в жизни в ходе боевых действий, — сказал Путин.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова заявила, что участников СВО и их семьи планируют освободить от уплаты земельного и транспортного налогов. По ее словам, соответствующие поправки заложены в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Льготы будут распространены на период начиная с 2022 года. Она отметила, что предложение аналогично инициативе с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей, что позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам.