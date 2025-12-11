В Киеве перекрыли целую улицу ради проверок ТЦК

В Киеве сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог военкоматов на Украине) вместе с полицейскими перекрыли улицу Тепловозную для проверки документов у каждого проезжающего водителя, пишет издание «Страна.ua». По его информации, дорога ведет в сторону жилых домов и на ней уже образовалась пробка.

Короче, перегородили, уроды, дорогу в Киеве. На подъезде к домам есть маленькая дорожка. И тупо всех «шмонают», — жалуется русскоязычный автор ролика

Ранее в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Труп нашли в районе Рожнятова под городом Калушем. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК между тем заявили, что выпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

До этого в Днепре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел во время проверки документов у мужчины во дворе жилого дома. Украинец оказал сопротивление и начал стрелять, ранив двух человек. После этого он скрылся.