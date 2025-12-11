Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:34

В Киеве перекрыли целую улицу ради проверок ТЦК

Сотрудники ТЦК перекрыли улицу в Киеве для проверки документов каждого водителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Киеве сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог военкоматов на Украине) вместе с полицейскими перекрыли улицу Тепловозную для проверки документов у каждого проезжающего водителя, пишет издание «Страна.ua». По его информации, дорога ведет в сторону жилых домов и на ней уже образовалась пробка.

Короче, перегородили, уроды, дорогу в Киеве. На подъезде к домам есть маленькая дорожка. И тупо всех «шмонают», — жалуется русскоязычный автор ролика

Ранее в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Труп нашли в районе Рожнятова под городом Калушем. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК между тем заявили, что выпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

До этого в Днепре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел во время проверки документов у мужчины во дворе жилого дома. Украинец оказал сопротивление и начал стрелять, ранив двух человек. После этого он скрылся.

Украина
Киев
ТЦК
перекрытия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Митинг против действий Пашиняна прошел у здания посольства Армении
Уровень бедности в России упал до рекордно низких показателей
Мужчина заплатил полмиллиона за шанс стать наркобароном и попал за решетку
Путин выступил с важным заявлением о пенсиях в России
Наступление ВС РФ на Харьков 11 декабря: заруба под Купянском, бегство ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.