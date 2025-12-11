Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:38

Град БПЛА у Москвы, ущерб на 600 млрд, эвакуация: ВСУ атакуют РФ 11 декабря

Боевая работа расчета БПЛА «Молния-2» Боевая работа расчета БПЛА «Молния-2» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
К утру 11 декабря над Россией сбили почти 300 украинских беспилотников. Более 30 дронов направлялись в сторону столицы. В Воронеже эвакуировали жильцов дома, поврежденного в результате налета БПЛА. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

В ночь на 11 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 287 дронов противника.

По данным ведомства, 118 БПЛА сбили над Брянской областью, по 40 — над Калужской и Московской. Из них 32 аппарата летели на Москву. 27 дронов уничтожили над Тульской областью, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, 10 — над Липецкой, шесть — над Смоленской, по пять — над Курской и Орловской областями, четыре БПЛА — над Воронежской и два — над Рязанской областью.

Какой ущерб нанесли украинские беспилотники регионам России

В Тульской области получили повреждения стекла в учебном заведении и помещении заправки в результате падения обломков украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет.

«В ходе отражения атаки БПЛА ВСУ обломками было повреждено остекление одной из образовательных организаций Алексина и помещения заправочной станции в Суворове», — говорится в сообщении.

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ были повреждены несколько многоквартирных домов. В одном из них произошло обрушение лестничной клетки. Из здания были временно эвакуированы 80 человек.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

По словам Гусева, в образовательном учреждении Воронежа был организован пункт временного размещения жителей.

«Возникло и было оперативно ликвидировано возгорание в административном здании. Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц», — отметил губернатор.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что 41 региону России был нанесен ущерб на сумму около 600 млрд рублей в результате обстрелов ВСУ. По его словам, российская сторона намерена добиваться его возмещения от украинских националистов.

«Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция, причиняется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов. Мы посчитали, это уже порядка 600 млрд рублей», — отметил он.

атаки ВСУ
СВО
дроны
БПЛА
Московская область
Максим Ширяев
М. Ширяев
