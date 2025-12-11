Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 09:43

В СК раскрыли ущерб от обстрелов ВСУ

Бастрыкин: ущерб на 600 млрд рублей нанесен 41 региону РФ от обстрелов ВСУ

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ущерб 41 региону России после обстрелов со стороны Украины оценили в порядка 600 млрд рублей, заявил глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона намерена добиваться его возмещения.

Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция, причиняется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов. Мы посчитали, это уже порядка 600 миллиардов рублей, — отметил он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

Всего силы ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118.

После этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал направленные на столицу и другие российские регионы атаки ВСУ «выпадом» диктатуры украинского президента Владимира Зеленского для Запада. При этом он заявил, что речь идет о символичном шаге.

Следственный комитет
Александр Бастрыкин
ущербы
ВСУ
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА в Тульской области
Российское издание приостановило работу
ВСУ не дали самолету премьера Армении приземлиться в Москве
Операцию ВМС США у берегов Венесуэлы сняли на видео
Стало известно, могли ли БПЛА запустить на Москву с территории России
Россия замкнула тройку стран G20 по величине профицита внешней торговли
Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе
Трамп поставил европейских коллег перед дилеммой двух стульев
Москвичам рассказали, когда на город обрушится первая метель этой зимы
В СК раскрыли ущерб от обстрелов ВСУ
Концерты комика-иноагента массово проваливаются за границей
Военэксперт раскрыл, откуда на Москву прилетели почти 40 БПЛА ВСУ
Идею выборов на Украине связали с внешним давлением на Зеленского
В России растет заболеваемость агрессивным типом гриппа
Карлсон раскрыл, кто стал бы самым выгодным союзником для США
«Символичный выпад»: в МИД ответили на попытки ВСУ атаковать Москву
В Госдуме предложили новые правила для организации продленок
Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком
Украинские переселенцы призвали Зеленского забыть о Крыме
Россияне бросились гуглить Долину после скандала с ее участием
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.