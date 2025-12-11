В СК раскрыли ущерб от обстрелов ВСУ Бастрыкин: ущерб на 600 млрд рублей нанесен 41 региону РФ от обстрелов ВСУ

Ущерб 41 региону России после обстрелов со стороны Украины оценили в порядка 600 млрд рублей, заявил глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона намерена добиваться его возмещения.

Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция, причиняется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов. Мы посчитали, это уже порядка 600 миллиардов рублей, — отметил он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

Всего силы ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118.

После этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал направленные на столицу и другие российские регионы атаки ВСУ «выпадом» диктатуры украинского президента Владимира Зеленского для Запада. При этом он заявил, что речь идет о символичном шаге.