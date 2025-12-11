Четыре кухонных отхода, которые категорически нельзя выливать в раковину: простой список, благодаря которому трубы прослужат дольше и без по

Мы часто бросаем в раковину все подряд, даже не задумываясь о том, как это отражается на трубах. Но некоторые привычные продукты могут вызвать такой засор, что без сантехника уже не обойтись. Зная всего несколько запретов, можно легко продлить срок службы канализации.

В первую очередь избегайте смывать сухую муку: при контакте с водой она превращается в клейкую массу, которая быстро оседает на стенках труб. Не менее опасны рис и макароны — они разбухают и образуют плотные пробки. Кофейная гуща тоже не уходит бесследно: мелкие частички прилипают и уплотняются, создавая серьезные отложения.

И, конечно, жиры. Они застывают в холодных участках труб, превращаясь в твердые комки, которые сложно пробить даже тросом. Если же засор уже появился и простые методы не помогают, лучше сразу вызвать мастера. Правильное обращение с раковиной обойдется куда дешевле, чем ремонт канализации.

