Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:23

Четыре кухонных отхода, которые категорически нельзя выливать в раковину: простой список, благодаря которому трубы прослужат дольше и без по

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мы часто бросаем в раковину все подряд, даже не задумываясь о том, как это отражается на трубах. Но некоторые привычные продукты могут вызвать такой засор, что без сантехника уже не обойтись. Зная всего несколько запретов, можно легко продлить срок службы канализации.

В первую очередь избегайте смывать сухую муку: при контакте с водой она превращается в клейкую массу, которая быстро оседает на стенках труб. Не менее опасны рис и макароны — они разбухают и образуют плотные пробки. Кофейная гуща тоже не уходит бесследно: мелкие частички прилипают и уплотняются, создавая серьезные отложения.

И, конечно, жиры. Они застывают в холодных участках труб, превращаясь в твердые комки, которые сложно пробить даже тросом. Если же засор уже появился и простые методы не помогают, лучше сразу вызвать мастера. Правильное обращение с раковиной обойдется куда дешевле, чем ремонт канализации.

Ранее сообщалось, что мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Общество
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Общество
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Магнитные бури сегодня, 11 декабря: что завтра, мигрени, раздражительность
Общество
Магнитные бури сегодня, 11 декабря: что завтра, мигрени, раздражительность
Алюминиевая фольга, о возможностях которой вы точно не догадывались: простые кухонные хитрости, которые экономят время и силы
Общество
Алюминиевая фольга, о возможностях которой вы точно не догадывались: простые кухонные хитрости, которые экономят время и силы
Неожиданный спасатель для слива в ванной: крем для депиляции против волос
Общество
Неожиданный спасатель для слива в ванной: крем для депиляции против волос
советы
засоры
сантехника
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.