11 декабря 2025 в 14:35

Вкуснее и нежнее Наполеона! Собираю «Мохито» — лаймовый бисквит, мятный сироп и белый ромовый крем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пора объявить стоп однотипным бисквитным тортам с привычным кремом и подарить имениннику по-настоящему свежие и яркие эмоции. Этот торт — смелый и освежающий эксперимент, который перенесет всю компанию прямиком на солнечную кубинскую набережную, даже не выходя из дома. «Мохито» — это не просто название, а полное погружение в культовый вкус: лаймовый бисквит с цитрусовой цедрой, пропитанный мятным сиропом и покрытый кремом с легким, изысканным оттенком белого рома. Это десерт для тех, кто ценит оригинальность, любит удивлять гостей и верит, что праздничный торт должен быть не только сладким, но и запоминающимся приключением.

Вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, цедра 2 лаймов, 2 ст. л. сока лайма; для сиропа — 100 мл воды, 100 г сахара, пучок свежей мяты; для крема — 500 мл сливок 33%, 250 г маскарпоне, 100 г сахарной пудры, 2-3 ст. л. белого рома (по желанию). Разогрейте духовку до 180 °C. Яйца взбейте с сахаром до пышности, аккуратно введите муку, цедру и сок лайма. Выпекайте в форме 25–30 минут. Для сиропа в воде с сахаром проварите мяту 5 минут, остудите и удалите листья. Для крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой до мягких пиков, добавьте маскарпоне и ром, взбивайте до устойчивости. Остывший бисквит разрежьте на 2-3 коржа, обильно пропитайте мятным сиропом. Соберите торт, промазывая коржи кремом. Верх и бока также покройте кремом. Украсьте дольками лайма, листиками мяты и тертой цедрой. Дайте торту настояться в холодильнике 4–6 часов перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
