«Птичье молоко» отдыхает! Пеку «Малиновый закат» — безе, миндальный бисквит и ягодное желе. Простой и очень вкусный торт

Пора дать отдых классическому «Птичьему молоку» и открыть для себя новый десерт, который сочетает в себе нежность, яркий вкус и потрясающую эстетику. Этот торт — настоящее произведение искусства, которое напоминает о теплом летнем вечере. Он объединяет в себе три идеальных текстуры: воздушное и хрустящее безе, влажный и ароматный миндальный бисквит и сочное, слегка кисловатое ягодное желе. Каждый слой не только контрастирует с предыдущим, но и создает удивительную гармонию, где сладость меренги смягчается терпкостью ягод, а ореховые ноты бисквита добавляют глубины. Это не просто сладость, а настоящее путешествие для вкусовых рецепторов.

Вам понадобится: для миндального бисквита — 4 яйца, 120 г сахара, 100 г молотого миндаля, 50 г муки; для безе — 3 белка, 180 г сахара; для ягодного желе — 300 г малины или клубники (можно замороженные), 100 г сахара, 15 г желатина. Сначала приготовьте бисквит: взбейте яйца с сахаром до пышности, аккуратно вмешайте муку и миндаль. Выпекайте в форме при 180 °C 25 минут. Для безе взбейте белки, постепенно добавляя сахар, до устойчивых пиков. Выложите на пергамент и подсушите в духовке при 100 °C 1,5–2 часа. Для желе разомните ягоды с сахаром, доведите до кипения, процедите, добавьте замоченный желатин и остудите. Соберите торт: на готовый бисквит выложите слой безе, залейте слегка загустевшим желе и уберите в холодильник до полного застывания. Перед подачей украсьте свежими ягодами и листиками мяты.

