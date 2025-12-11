Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 10:30

«Птичье молоко» отдыхает! Пеку «Малиновый закат» — безе, миндальный бисквит и ягодное желе. Простой и очень вкусный торт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пора дать отдых классическому «Птичьему молоку» и открыть для себя новый десерт, который сочетает в себе нежность, яркий вкус и потрясающую эстетику. Этот торт — настоящее произведение искусства, которое напоминает о теплом летнем вечере. Он объединяет в себе три идеальных текстуры: воздушное и хрустящее безе, влажный и ароматный миндальный бисквит и сочное, слегка кисловатое ягодное желе. Каждый слой не только контрастирует с предыдущим, но и создает удивительную гармонию, где сладость меренги смягчается терпкостью ягод, а ореховые ноты бисквита добавляют глубины. Это не просто сладость, а настоящее путешествие для вкусовых рецепторов.

Вам понадобится: для миндального бисквита — 4 яйца, 120 г сахара, 100 г молотого миндаля, 50 г муки; для безе — 3 белка, 180 г сахара; для ягодного желе — 300 г малины или клубники (можно замороженные), 100 г сахара, 15 г желатина. Сначала приготовьте бисквит: взбейте яйца с сахаром до пышности, аккуратно вмешайте муку и миндаль. Выпекайте в форме при 180 °C 25 минут. Для безе взбейте белки, постепенно добавляя сахар, до устойчивых пиков. Выложите на пергамент и подсушите в духовке при 100 °C 1,5–2 часа. Для желе разомните ягоды с сахаром, доведите до кипения, процедите, добавьте замоченный желатин и остудите. Соберите торт: на готовый бисквит выложите слой безе, залейте слегка загустевшим желе и уберите в холодильник до полного застывания. Перед подачей украсьте свежими ягодами и листиками мяты.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Фаршированные яйца на Новый год: рецепт с печенью трески и яблоком
Семья и жизнь
Фаршированные яйца на Новый год: рецепт с печенью трески и яблоком
Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе
Семья и жизнь
Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе
Баклажанный закусочный торт: это чудо отодвинет оливье и шубу на второй план на новогоднем столе
Общество
Баклажанный закусочный торт: это чудо отодвинет оливье и шубу на второй план на новогоднем столе
Наполеон в стоп-листе! Пеку «Рафаэлло» — кокосовые коржи с белым шоколадом и миндалем. Нежное облако с хрустящей начинкой
Общество
Наполеон в стоп-листе! Пеку «Рафаэлло» — кокосовые коржи с белым шоколадом и миндалем. Нежное облако с хрустящей начинкой
Только яйца и горстка муки! Готовлю грузинские хачапури по-аджарски. Сырная лодочка, от которой млеют все гости
Общество
Только яйца и горстка муки! Готовлю грузинские хачапури по-аджарски. Сырная лодочка, от которой млеют все гости
рецепты
торты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США захотели создать альтернативу G7 и намекнули на забвение Европы
Генерал ответил, кто на самом деле может запускать дроны на Москву
В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки
Известный футболист перестал общаться с дочерью из-за алиментов
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.