11 декабря 2025 в 09:35

Только яйца и горстка муки! Готовлю грузинские хачапури по-аджарски. Сырная лодочка, от которой млеют все гости

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пора оставить в прошлом привычные пирожки и открыть для себя настоящее кулинарное чудо, способное стать звездой любого застолья. Грузинские хачапури по-аджарски — это не просто выпечка, а целая философия гостеприимства и щедрости, воплощенная в съедобной лодочке из теста. Ее золотистые, хрустящие бортики скрывают море тягучего, ароматного сыра сулугуни, в которое, словно солнце в облаках, погружено свежее яйцо. Это блюдо с характером, где в каждой ложке гармонично сочетаются нежность, насыщенный сливочный вкус и тонкая ниточка растопленного сливочного масла. От одного только вида этой сырной лавины гости приходят в восторг, а от вкуса — буквально млеют.

Вам понадобится для теста: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 10 г сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. растительного масла. Для начинки: 400 г сулугуни или смеси сулугуни и имеретинского сыра, 50 г сливочного масла и 3–4 яйца.

Растворите дрожжи с сахаром в теплой воде. Смешайте муку с солью, сделайте углубление и влейте дрожжевую смесь с растительным маслом. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое. Сыр натрите на крупной терке. Подошедшее тесто разделите на 3–4 части. Каждую часть раскатайте в овал толщиной около 3–4 мм. По длинным краям заверните тесто в плотные валики, формируя лодочку, а середину обильно посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой до 220 °C духовке 12–15 минут до золотистого цвета. Затем аккуратно разбейте в центр каждой лодочки по яйцу и отправьте в духовку еще на 3–4 минуты, пока белок не схватится. Готовые хачапури сразу смажьте кусочком сливочного масла и подавайте горячими.

