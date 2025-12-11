Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пористая текстура, а сверху — бархат: этот рецепт апельсинового кекса в моем личном топе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Кажется, что такой нежный кекс с идеальной текстурой можно попробовать только в хорошей кофейне. Но этот рецепт доказывает, что его легко приготовить на домашней кухне.

Для кекса мне понадобится: сливочное масло (180 г), сахар (150 г), яйца (3 шт.), мука (370 г), апельсины (3 шт.), разрыхлитель (2 ч. л.), ваниль, щепотка соли.

Размягченное сливочное масло растираю с сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Важно хорошо взбить — от этого зависит воздушность кекса. По одному добавляю яйца, тщательно взбивая после каждого. С апельсинов снимаю цедру — только оранжевую часть, без белой горькой кожицы. Выжимаю сок. В отдельной миске смешиваю просеянную муку, разрыхлитель и соль. К масляной основе добавляю цедру и апельсиновый сок, затем постепенно ввожу мучную смесь. Аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Тесто переливаю в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекаю в разогретой до 175 °C духовке 45–50 минут. Проверяю готовность деревянной палочкой. Даю кексу полностью остыть в форме. Для пропитки смешиваю 2–3 ст. л. апельсинового сока с 1 ст. л. меда и равномерно распределяю по поверхности остывшего кекса.

