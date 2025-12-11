Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Овсяное печенье — мимо, готовлю нежное кокосовое: мой рецепт без масла и сахара за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сочетание творога и кокосовой стружки создает удивительно нежную, слегка влажную текстуру. Такое печенье буквально тает во рту, оставляя приятное кокосовое послевкусие.

Для печенья мне понадобится: мягкий творог (200 г), яйцо (1 шт.), рисовая мука (60 г), кокосовая стружка (40 г + для обваливания), разрыхлитель (0,5 ч. л.), подсластитель по вкусу, щепотка соли.

Творог протираю через сито или измельчаю блендером — это важно для однородной текстуры без крупинок. Добавляю яйцо, подсластитель и щепотку соли, тщательно перемешиваю. В отдельной миске смешиваю рисовую муку, 40 г кокосовой стружки и разрыхлитель. Соединяю сухие и влажные ингредиенты, замешиваю однородное мягкое тесто. Оно может слегка липнуть к рукам — это нормально. Формирую небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваливаю каждый шарик в дополнительной кокосовой стружке, слегка прижимая, чтобы стружка лучше держалась. Выкладываю печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до легкого золотистого оттенка. Даю полностью остыть на решетке — печенье станет более рассыпчатым.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
