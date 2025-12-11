3 закуски на Новый год из простых продуктов: тратим 30 минут, и поле для вина и шампанского накрыто

3 закуски на Новый год из простых продуктов: тратим 30 минут, и поле для вина и шампанского накрыто

Хочется удивить гостей чем-то особенным, но при этом не проводить весь вечер на кухне? Новый год — время волшебства, теплых встреч и щедрого праздничного стола. Готовим три закуски из простых продуктов. Эти закуски создают ту самую праздничную магию: простые, быстрые и невероятно эффектные. Они готовятся за минуты, выглядят эффектно и исчезают быстрее всего. Минимум усилий — максимум вкуса!

1. Сырные шарики с черносливом. Мелко нарежьте отварное куриное филе, добавьте тертый сыр, творожный сыр, специи и мягкий чернослив. Сформируйте шарики и обваляйте их в дробленых фисташках или кунжуте — выглядят празднично и очень нежные.

2. Канапе «Новогодний сет». Черный хлеб, салями, сложенная гармошкой, сверху маслина и черри — все на шпажке. Миниатюрные, яркие и идеально подходят для фуршета.

3. Рулетики из ветчины с «узелком». На тонкий ломтик ветчины положите листовой салат и ложку начинки из яйца, сыра, майонеза и чеснока. Сверните, а сверху перевяжите сыром-косичкой — выглядит дорого, делается быстро.

Ранее мы готовили кармашки из тостового хлеба со шпротами. Праздничная закуска за 20 минут.