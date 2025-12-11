Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 08:00

4 ингредиента и чипсы: готовим обалденный салат «Хризантема» — вкусный новогодний стол без мороки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
3 ингредиента и чипсы: готовим обалденный салат «Хризантема» — вкусный новогодний стол без мороки. Этот салат я искренне люблю за его эффектный вид и простоту приготовления. Он всегда пользуется успехом у гостей, а собирается буквально за 15 минут. Идеальный вариант для праздничного стола, особенно в Новый год.

Для его приготовления вам понадобится: 250 г копчёной куриной грудки, 4 яйца, 150 г консервированной кукурузы, 100 г маринованных шампиньонов, 50 г качественных чипсов нейтрального вкуса и около 140 г майонеза для промазки слоёв.

Как приготовить: начните сборку на плоском круглом блюде. Первым слоем выложите копчёную куриную грудку, нарезанную мелкими кубиками, и слегка смажьте майонезом. Вторым слоем распределите маринованные шампиньоны, нарезанные пластинками (предварительно слейте маринад), и снова промажьте майонезом. Третьим слоем уложите кукурузу, с которой также была слита жидкость, и смажьте майонезом. Яйца отварите вкрутую, отделите белки от желтков. Белки натрите на крупной тёрке и выложите четвёртым слоем, смажьте майонезом. Желтки измельчите и равномерно посыпьте ими всю поверхность салата, создавая «пышную» серединку. Аккуратно воткните целые чипсы по краю салата, формируя лепестки хризантемы. Дайте салату пропитаться в холодильнике минимум 1 час перед подачей.

Ранее мы готовили салат «Русский» со свининой и маринованным луком. Вкусное сочетание понравится и мужчинам, и женщинам — сохраните на Новый год.

Проверено редакцией
